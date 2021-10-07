Moody's повысило прогноз по цене на нефть в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило среднесрочный прогноз по цене на нефть - согласно ожиданиям аналитиков, в 2022 году баррель будет стоить 50-70 долларов.

Как отметили в Moody's, прогноз по цене повышен на ожиданиях, что "полная стоимость добычи маржинального барреля нефти будет продолжать расти вместе с продолжающимся восстановлением спроса".

Отмечается, что инвестиции в энергетический сектор остаются ниже допандемийного уровня, хотя цены на нефть и газ существенно изменились в этом году. По мнению аналитиков, добывающим компаниям вскоре придется увеличить расходы, чтобы избежать снижения добычи в будущем.

На этой неделе российская нефть Urals в Европе поднялась на торгах выше 80 долларов за баррель. Эта отметка оказалась преодолена впервые за три года. Нефть Brent, также впервые с 2018 года, подорожала выше 83 долларов.