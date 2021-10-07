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07.10.2021 19:52
Рубрика: Культура

Нобелевский лауреат Гурна: Беженцы всегда могут что-то дать взамен

Текст: Наталья Лебедева
Нобелевский лауреат по литературе 2021 года Абдулразак Гурна дал свое первое интервью в новом качестве. Главной темой беседы, опубликованной на сайте Нобелевского фонда, стала сложная судьба мигрантов. Это то, что писатель испытал на себе и о чем пишет в своих книгах.
Фото: AP Photo/Frank Augstein Фото: AP Photo/Frank Augstein
Фото: AP Photo/Frank Augstein

Награда присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в суть последствий колониализма и судьбы беженцев, оказавшихся в водовороте культур и континентов". Об этом и был первый вопрос.

Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP
Что известно о новом Нобелевском лауреате по литературе

"Люди всегда перемещались по миру. Я думаю, что это явление, когда африканцы перебираются в Европу, является, некоторым образом, новым. Но в том, что другие - европейцы - разъезжаются по миру, в этом нет ничего нового, это продолжается целые века, но причина в том, что Европе трудно принять сразу так много людей", - приводит слова Гурна ТАСС.

По словам писателя, люди, которые переезжают жить в другую страну, всегда могут дать ей что-то взамен. "Они не приезжают с пустыми руками, многие из них являются талантливыми, энергичными и могут что-то дать. И это иной способ взглянуть на это, а не просто видеть в этом прием нищих ничтожеств", - отметил Абдулразак Гурна.

Он честно признался, что еще не осознал, что стал Нобелевским лауреатом. Когда ему позвонили и сообщили о высокой награде, он сначала подумал, что это розыгрыш. "Обычно подобные вещи витают в воздухе недели или даже месяцы - имена претендентов. Моего имени здесь не было, я всего лишь думал: интересно, кто получит премию?", - заметил он.

А вот как он описывает творческий процесс: "Я испытываю радость, когда заканчиваю. Да, многое из всего этого является импульсивным, принудительным, чем-то, что длится десятилетиями. Этим нельзя заниматься, если это вам ненавистно. Но я думаю, что это одновременно и удовольствие от созидания, и радость от наведения мостов…".

Культура Литература Нобелевская премия

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