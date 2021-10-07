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07.10.2021 07:23
Рубрика: Экономика

Политолог Рар назвал абсурдом борьбу Европы с "Северным потоком-2"

Европа делает только хуже себе, пытаясь бороться с "Северным потоком-2". Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что внутри ЕС, особенно в Брюсселе, есть силы, заинтересованные в противодействии российскому проекту, и это не касается технической стороны вопроса.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком - 2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет", - цитирует политолога газета "Вечерняя Москва". Рар призвал европейских лидеров признать просчеты и "протянуть руку" России.

Депутат Госдумы Павел Завальный ранее подчеркнул, что запуск газопровода "Северный поток-2" зависит от здравомыслия европейских партнеров. По его словам, чем быстрее Европа откажется от политики двойных стандартов, от политизированности в вопросах энергобезопасности, тем быстрее будет запущен газопровод.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Газопровод "Северный поток-2"

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