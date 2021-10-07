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07.10.2021 00:39
Рубрика: Власть

Потерпевших от повторных побоев освободят от пошлины при подаче исков

Текст: Владислав Куликов
Правительство России в четверг рассмотрит проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающий от государственной пошлины потерпевших по делам о повторных побоях при подаче исков к обидчикам.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Инициатива идет в пакете с другим проектом: поправками в УК, усиливающими ответственность за регулярные побои. Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня закон предусматривает двухступенчатую систему наказания за побои: действует принцип административной преюдиции.

Фото: woly / istockphoto
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"За первое нарушение человека накажут по статье КоАП. За повторные побои наступает уже уголовная ответственность. Такая система призвана обеспечить предупреждение более серьезных последствий. Наказывая даже за малейшие проявления насилия, человеку дают понять, что такое поведение недопустимо и обязательно повлечет за собой ответственность", - рассказал председатель правления АЮР.

Он напомнил, что с юридической точки зрения побоями считаются насильственные действия, не причинившие вреда здоровью человека. Это могут быть пощечины, удары кулаком и любое применение силы, после которого пострадавший испытал боль. Система наказания за незначительное насилие выстроена в законодательстве достаточно эффективно, однако на практике выявился пробел: если человек распустит руки в третий раз, статья УК к нему уже не применима, и надо опять привлекать к административной ответственности. На это указал Конституционный суд России. Теперь правительство подготовило инициативы, исправляющие ситуацию. Если человек в третий раз ударит жертву, то попадет под статью УК.

Но до тех пор, пока поправки не будут приняты, предлагается освобождать от государственной пошлины тех, кто пострадал в третий раз от дебошира и требует возместить ущерб. Размер пошлины составляет 4,2 тысячи рублей. Конечно, после удовлетворения иска виновник должен будет возместить и расходы на пошлину, но это будет после, а сначала платить приходится истцу. Иногда деньги становятся проблемой, и потерпевший отказывается от иска.

Фото: iStock
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В проекте прописано, что поправки в Налоговый кодекс могут вступить раньше, их действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 12 апреля этого года (в апреле было принято постановление Конституционного суда) до вступления в силу поправок в УК, подготовленных сейчас. Дело в том, что новации распространяются на ситуации, когда дебошир в третий раз распустил руки.

Как объяснили эксперты, потерпевшие по уголовным делам и сегодня освобождены от государственной пошлины при подаче исков о возмещении вреда. Однако у потерпевших по административным делам такой льготы нет.

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