Представители военпрома Беларуси и России обсудили алгоритмы взаимодействия

Алгоритмы взаимодействия на внешних рынках и сотрудничество в областях военного производства были включены в повестку XXI заседания Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству России и Беларуси.

Очередная экспертная встреча, проходит не только в белорусской столице, но и в Гродно, сообщает БЕЛТА, уточнив, что в четверг в санатории "Озерный" встретились руководители ведомств и ведущих предприятий оборонной отрасли. В ходе заседания было рассмотрено порядка сорока вопросов профильной тематики.

Комментируя предварительные итоги встречи специалистов, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус сообщил, что партнерами были рассмотрены принципы "взаимодействию на рынках третьих стран, в том числе и в условиях санкционного давления", которое продолжает оказываться на Союзное государство.

Кроме того, были "определены алгоритмы в части повышения компетенций предприятий в сфере ремонта и обслуживания современной военной техники", - добавил глава ГВПК. Он подчеркнул, что немало внимания уделялось и вопросам возможной корректировки нормативных правовых актов, касающихся магистральных векторов сотрудничества.

Важность встречи в таком формате подтвердил и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. У стратегических партнеров, пояснил он, "много совместных планов по реализации военно-технического сотрудничества как между нашими двумя государствами, так и в интересах третьих стран".

Обратив внимание на наличие большого совместного потенциала в данной сфере, Шугаев уточнил, что в итоговый протокол заседания включены более десяти разделов, в том числе и конкретные проекты в авиации, бронетехнике и других военных областях.