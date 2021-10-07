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07.10.2021 18:04

Участники конференции ВАО АЭС обсудили передовой опыт в сфере безопасности

С целью развития лидерского потенциала руководителей всех уровней управления атомной отрасли на площадке Калининской АЭС была проведена конференция по культуре безопасности с участием представителей Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС) и руководителей среднего звена российских и зарубежных АЭС по программе семинара ВАО АЭС: "Лидерство и культура безопасности в атомной энергетике".
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Подобные обучающие программы проходят преимущественно на площадках станций-членов ВАО АЭС, что позволяет привлечь большее количество участников. Калининская АЭС, традиционно являясь активным участником программ международного сотрудничества, в этом году выступила инициатором проведения данного семинара на своей территории.

В пятидневной конференции приняли участие 45 представителей Балаковской, Белоярской, Кольской, Курской, Ленинградской и Смоленской атомных станций, а также плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), компаний АО "Атомтехэнерго", ФГУП "Атомфлот", зарубежных АЭС - Белорусской и Армянской атомных станций.

Фото: Калининская АЭС
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В ходе семинара ВАО АЭС его участники обсудили актуальные вопросы развития лидерства. Темы дискуссий - "Роль лидерства в обеспечении безопасной работы АЭС", "Человеческий фактор", "Пути улучшения состояния культуры ядерной безопасности на АЭС". Также на семинаре прошла и практическая работа по применению в повседневной работе документов ВАО АЭС, примеров лидерства из личного опыта участников с различных площадок АЭС, а также на основании опыта Московского, Атлантского, Токийского и других центров организации.

По словам руководителя программы "Отраслевое обучение и развитие" регионального центра ВАО АЭС Сергея Локтионова тема лидерства в атомной энергетике находит активное развитие на протяжении последних пяти лет. "Будущее атомной отрасли базируется на ряде принципов, среди которых, в том числе, обеспечение конкурентоспособности и лидерство, - отметил Сергей Локтионов. - В эффективной компании именно лидеры и мотивированные команды являются движущей силой системы управления и необходимы для достижения любых целей, как в области культуры безопасности, так и в сфере бизнес-интересов".

Итоги семинара были подведены на заключительном совещании. Участники отметили актуальность и востребованность всех представленных тем, обсудили возможность и пути применения лучших практик развития области лидерства и текущие вызовы, стоящие перед руководителями-лидерами на АЭС.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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