В Москве открыли шоурум для продажи Aurus

Автомобили первого в России бренда класса люкс Aurus будут представлены для потенциальных покупателей в шоуруме, который открыли в Москве 7 октября. Демонстрационное пространство расположено на территории завода имени Лихачёва.

Клиенты могут познакомиться с возможностями индивидуализации автомобилей и оформить заказ, пояснили в компании "Авилон Легенда". В дальнейшем в шоуруме также появятся бывшие в употреблении машины бренда. Здесь же предложат и техническое обслуживание автомобилей. Зона сервиса оснащена двумя подъемниками и высокотехнологичным оборудованием для диагностики моделей Aurus.

Как пояснил "РГ" директор "Авилон Легенда" Андрей Михедов, стоимость доступных седанов Aurus Senat в высокой комплектации составляет 24 млн рублей. При этом у клиентов есть широкие возможности по индивидуализации автомобиля с возможностью выбора цвета кузова, отделки салона и различных опций. "У данного сегмента люкс отсутствует потолок цены, мы предлагаем шесть цветов кузова и пять цветов интерьера по цене 24 млн рублей. Эксклюзивное же исполнение интерьера и экстерьера автомобиля разрабатывается под конкретного заказчика, стоимость здесь обговаривается в индивидуальном порядке", - сказал Михедов.

Спрос на автомобили марки Aurus стабильный и превышает предложение, все квоты зарезервированы и проданы до весны 2022 года, добавил он. При этом квота на 2021 год уже реализована.

Серийный выпуск люксовых автомобилей Aurus Senat начался 31 мая 2021 года на заводе Aurus в Елабуге (Татарстан). Автомобиль был полностью создан в НАМИ при поддержке Минпромторга. Специальные версии Aurus используются в гараже особого назначения ФСО. Aurus как официальный автомобиль президента России используется во время ключевых официальных визитов.