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07.10.2021 10:12
Рубрика: Авто

В Москве посчитали количество штрафов за использование телефона за рулем

Текст: Владимир Баршев
С помощью автоматической фотовидеофиксации в Москве за 9 месяцев этого года выявлено 6196 случаев использования телефона за рулем, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Всего таких нарушений выявлено 6659.

Кроме того, с помощью автоматических камер оформлено 117 844 штрафа за непристегнутый ремень безопасности. Всего таких нарушений выявлено 170 051.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Госавтоинспекция напоминает, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в 50% случаев дорожных аварий ремень спасает людей на переднем сиденье, и на 25% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади. Разговоры по телефону повышают риск попасть в ДТП в 4 раза, а если водитель читает или пишет сообщение, то в 20 раз.

Напомним, что камеры, которые способны выявить непристегнутый ремень, а также использование мобильного телефона за рулем, появились в столице недавно. Такой способностью наделены не все комплексы, а лишь несколько из них. При этом Госавтоинспекция пока не сообщает, насколько велико количество ошибочных штрафов, оформленных с помощью этих комплексов.

В соцсетях с некоторой периодичностью появляются такие ошибочные постановления, на фотографиях которых невозможно с достоверностью установить, пристегнут человек или одет под цвет ремня, телефон он держит в руках или пачку сигарет. Но количество обжалований точно ничтожно мало. Наши автомобилисты предпочитают заплатить, чем жаловаться.

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