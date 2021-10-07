Циклон принесет в Приамурье мокрый снег и ветер

Амурскую область на выходных накроет мощный циклон. 9 октября на юге региона дневная температура повысится до +15-18 градусов. А вот 10-го возможны сильные осадки: на юге региона в виде дождя, а в северных и центральных районах - в виде мокрого снега.

"Велика вероятность гололедных явлений: налипание мокрого снега на провода, снежный накат, гололедица. Смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 15-18 метров в секунду", - сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

С продвижением воздушной массы вглубь региона прогнозируется понижение температурного фона на 4-6 градусов.

Спасатели предупреждают о повышенном риске ДТП, рекомендуют автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю и выбирать подходящий скоростной режим. К осторожности призывают и пешеходов.