В Благовещенске обсудили развитие Дальнего Востока

Из-за специфики дальневосточных регионов, заключающейся в удаленности от центральной части страны, им нужны адаптивные программы гос­поддержки. О том, как правильно развивать Дальний Восток, рассуждали на бизнес-форуме, прошедшем в Благовещенске.

В настоящее время, по словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Дмитрия Курочкина, вся экономическая жизнь фактически сосредоточена в трех федеральных округах: Центральном, Приволжском и Уральском. Но он считает, что ДФО должен занять достойное место в экономике страны.

- Кроме денег нужны четкая политическая воля и смена социально-экономической модели: ориентация на обрабатывающую промышленность, а не на торговлю, не на экспорт. Инвестиции и поддержка экспорта любой ценой - это не самоцель, - рассуждает Дмитрий Курочкин. - Нужна смена парадигмы. В той же Амурской области строятся беспрецедентные по масштабам объекты. Но возникает вопрос: а что это дает малому и среднему бизнесу Приамурья? Если мы сумеем выстроить систему малого и среднего предпринимательства вокруг крупного, задействовать местных производителей и под них привлечь инвестиции - вот это будет серьезный вклад. Мы заинтересованы в том, чтобы регион не просто развивался, а занимал то достойное место, на которое он вполне может претендовать.

О поддержке бизнеса говорила и президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Марина Богословская. Якутия - регион специфический: низкая плотность населения, большие природные богатства. Поэтому он интересен главным образом компаниям, которые разрабатывают ресурсы.

- Сегодня у инвесторов отсутствует какая-либо мотивация вкладывать в отдаленные регионы с малочисленным населением. В таких условиях правительствам северо-восточных регионов следует обратить внимание на самую патриотичную и креативную часть своих жителей - малый бизнес, - предлагает Марина Богословская. - Предоставить ему такие же меры защиты и поощрения капиталовложений, как и внешнему крупному инвестору. Чтобы получить инвестиции, например, пять миллиардов рублей, можно привлечь или одного крупного инвестора, или пять средних по одному миллиарду, либо тысячу, которые вложат по пять миллионов рублей. Очевидно, что в последнем случае экономика региона получит больше выгод.

Президент Союза "Приморская торгово-промышленная палата" и председатель Ассоциации торгово-промышленных палат ДФО Борис Ступницкий видит будущее в опыте прошлых веков.

- Нам нужно возвращаться к той стратегии развития Дальнего Востока, которая была определена и в конце XIX века, и в 60-х годах XX столетия. Это экспортная специализация Дальневосточного региона. Все, что здесь добывается, направлять в Сибирский или Центральный регион нецелесообразно. Первое - это сырьевая база, а второе - развитие технологичных производств. Единственный достижимый и правильный для нас рынок - это сопредельные государства Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, - считает Борис Ступницкий.

По мнению руководителя Торгово-промышленной палаты ЕАО Михаила Половинко, необходимо развивать энергетическую инфраструктуру, без которой от добывающей экономики к перерабатывающей не перейти. И не выстроить производственных цепочек от добычи руды до выпуска кораблей и самолетов.

- Если это прямо восстановленное железо, которое можно отправлять в промышленное производство, в плавильные цеха, то есть разница, делают его на угле или на газе. Нет сейчас таких энергетических возможностей на Дальнем Востоке, чтобы заниматься металлургией высокого передела. Мы при этом миллионами кубометров и киловатт продаем энергию за границу. Безусловно, это польза для государственного бюджета. Но если частичку уходящих за рубеж энергоресурсов вкладывать на месте, то эффект будет гораздо лучше, - уверен Михаил Половинко.

Руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института минфина Инна Рыкова оценивает инвестпроекты, которые приходят из регионов. Зачастую они вызывают у экспертов немало вопросов.

- При первичном заключении мы видим, что проекты нередко не связаны ни с источниками финансирования, ни с рынком. Самое слабое звено инфраструктуры - это энерго­обес­печение, - рассказала Инна Рыкова. - На Дальнем Востоке инвесторы жалуются на отсутствие энергетической инфраструктуры. Практически 95 процентов проектов, которые представляют в наш институт, уходят на доработку. Многие проекты замораживаются из-за отсутствия инвесторов, часть из-за пандемии была отменена.

Регионы ДФО очень разные, но при этом субъектам нельзя замыкаться в себе, уверен президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь Востриков.

- Мы не сможем развиваться, находясь в отдельных территориях. Региональные программы развития должны быть, но они должны быть увязаны с инвестиционными программами Дальневосточного региона в целом, - пояснил он свое мнение. - Нужно говорить об основных проблемах, которые препятствуют развитию территорий, привлечению инвестиций: это неконкурентоспособная продукция, отсутствие квалифицированных кадров, связанное с оттоком населения, проблемы со сбытом. Нужны внятная концепция развития макрорегиона и аналитика, которая позволит своевременно и очень оперативно вносить коррективы в целеполагание и формирование четких задач.