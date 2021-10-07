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07.10.2021 05:34
Рубрика: Происшествия

Вблизи Камчатки и Курил зарегистрировали серию землетрясений

Текст: Сергей Набивачев

Серия землетрясений произошла в Тихом океане вблизи Камчатки и Курильских островов.

В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 4,7

По данным Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, толчки магнитудой 4,8 отмечены в 102 километрах от Петропавловска-Камчатского в 2:30 по местному времени. Примерно за полтора часа до этого случилось землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в 141 километре от города Северо-Курильск. Еще ранее два сейсмособытия (3,7 и 4,0) зафиксировали примерно в 100 километрах от Усть-Камчатска.

Кроме того, "Интерфакс" со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил о землетрясении с эпицентром в 92 километрах от курильского острова Онекотан. Его магнитуду оценили в 5,1. Жители островов подземных толчков не ощутили.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Сахалинская область Курильские острова

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