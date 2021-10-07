Вблизи Камчатки и Курил зарегистрировали серию землетрясений

Серия землетрясений произошла в Тихом океане вблизи Камчатки и Курильских островов.

По данным Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, толчки магнитудой 4,8 отмечены в 102 километрах от Петропавловска-Камчатского в 2:30 по местному времени. Примерно за полтора часа до этого случилось землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в 141 километре от города Северо-Курильск. Еще ранее два сейсмособытия (3,7 и 4,0) зафиксировали примерно в 100 километрах от Усть-Камчатска.

Кроме того, "Интерфакс" со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил о землетрясении с эпицентром в 92 километрах от курильского острова Онекотан. Его магнитуду оценили в 5,1. Жители островов подземных толчков не ощутили.