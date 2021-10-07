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07.10.2021 01:25
Рубрика: Общество

Юрист прокомментировала обязательную вакцинацию на промпредприятиях в Удмуртии

Текст: Владислав Куликов
Член Ассоциации юристов России, адвокат Марина Астаева заявила, что практика Удмуртской республики по обязательной вакцинации работников промышленных предприятий может распространиться и на другие регионы РФ, где ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается.

В СМИ появилась информация, что в Удмуртии введена обязательная вакцинация на промышленных предприятиях. Новость, по словам юристов, как раз в том, что в Удмуртии, помимо обычных сфер, как правило связанных с услугами населению, включены и промышленные предприятия.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"В Удмуртской республике перечень сфер деятельности, работники которых подлежат обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, указан в Постановления Главного государственного санитарного врача по Удмуртской республике № 2 от 05.10.2021 г., - рассказала "РГ" Марина Астаева. - Кроме того, в данном постановлении содержится пункт об отстранении от работы и переводе на дистанционный режим работы с 1 ноября 2021 года лиц, не имеющих ни одной прививки от коронавирусной инфекции".

По ее словам, согласно закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

"Считаю, что вполне возможно, практика Удмуртской республики будет распространяться и на другие регионы России, где ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшается", - полагает Марина Астаева.

В свою очередь, заместитель председателя межрегиональной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры" Андрей Шугаев подчеркнул, что практика обязательной вакцинации в связи с пандемией COVID-19 получила широкое распространение в регионах России.

Фото: РИА Новости
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"Так, 15 июня 2021 года главный государственный санитарный врач Москвы принял постановление об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере услуг, - напомнил он. - Следом за ним аналогичное постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Таким образом, Москва стала первым городом в мире, где прививка от COVID-19 обязательна не только для работников больниц, но и для многих государственных служащих или работников коммерческих компаний. Обязательной вакцинации подлежат госслужащие и официально трудоустроенные люди, а также те, кто работает по договору в организациях и у индивидуальных предпринимателей". К таким организациям относятся, например, магазины и ТРЦ, салоны красоты, бассейны, фитнес-клубы, общественный транспорт, такси и многое другое.

"Ограничительные меры в связи с пандемией, предпринятые главным санитарным врачом Удмуртии полностью соответствуют действующему законодательству и подзаконным нормативным актам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Условия, при которых проводится обязательная вакцинация, определяются исключительно главным санитарным врачом субъекта Российской Федерации в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе", - говорит Андрей Шугаев.

Ранее "Российская газета" писала, что в Свердловской области будут наказывать руководителей за отказ их сотрудников от прививки.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Власть Право Юрконсультация Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация Пандемия коронавируса COVID-19

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