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07.10.2021 12:04
Рубрика: Общество

Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

Текст: Алексей Трапезников

Сегодня министерство здравоохранение Пермского края сообщило, что из больниц Перми выписался последний пострадавший при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), которое произошло 20 сентября.

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При этом, как пояснили корреспонденту РГ в региональном минздраве, в одной из больниц Перми находится 18-летний студент, который открыл стрельбу в вузе и был ранен при задержании. Его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, в больницах Москвы в настоящее время находят еще шесть пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще четверо пациентов находятся в состоянии средней тяжести и еще один пострадавший в скором времени будет выписан из медицинского учреждения.

Напомним, 20 сентября произошло вооруженное нападение на Пермский классический университет. Нападавший стрелял по студентам и преподавателям вуза из помпового ружья. В результате инцидента погибли шесть человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Стрельба в пермском госуниверситете

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