Из больниц Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

Сегодня министерство здравоохранение Пермского края сообщило, что из больниц Перми выписался последний пострадавший при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), которое произошло 20 сентября.

При этом, как пояснили корреспонденту РГ в региональном минздраве, в одной из больниц Перми находится 18-летний студент, который открыл стрельбу в вузе и был ранен при задержании. Его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, в больницах Москвы в настоящее время находят еще шесть пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще четверо пациентов находятся в состоянии средней тяжести и еще один пострадавший в скором времени будет выписан из медицинского учреждения.

Напомним, 20 сентября произошло вооруженное нападение на Пермский классический университет. Нападавший стрелял по студентам и преподавателям вуза из помпового ружья. В результате инцидента погибли шесть человек.