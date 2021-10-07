В Казани арестовали следователя, обвиняемого в похищении сейфа из СК

Вахитовский районный суд Казани отправил под арест на два месяца старшего следователя-криминалиста СУ СК России по Республике Татарстан. Как сообщает ТАСС, правоохранитель обвиняется в похищении 14,6 миллиона рублей из отделения СК.

Преступление было совершено 5 октября. Злоумышленники проникли в здание одного из подразделений ведомства и украли оттуда с сейф с 14,6 миллионами рублями. Деньги являлись вещдоком.

Как оказалось, к организации похищения оказался причастным сотрудник татарстанского управления слекдома. Подозреваемый был задержан по горячим следам.