В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10

Число погибших в результате отравления контрафактным алкоголем в восточном Оренбуржье выросло до 10. Еще трое пострадавших находятся в больницах, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации Оренбурга.

По информации официального Telegram-канала правительства области, сложившаяся ситуация обсуждалась сегодня на экстренном совещании губернатора Дениса Паслера с главами территорий. Суррогат, от которого погибли люди, продавался в разной таре и в разных местах. Даже небольшой объем такого алкоголя приводит к летальному исходу.

- Правоохранительные органы проводят следственные действия. Задачи муниципалитетов - подключиться к этой работе и защитить оренбуржцев от новых трагических случаев, - подчеркнул Паслер. - Я призываю всех жителей Оренбуржья, особенно восточного, воздержаться от покупки и употребления нелицензированных напитков. Цена этого - ваша жизнь.

Как уже писала "РГ", факты гибели людей от суррогатного алкоголя были зарегистрированы 6 и 7 октября в Ясненском и Домбаровском районах области. Первоначально сообщалось о 9 погибших. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Возраст погибших - от 36 до 73 лет. Предварительный диагноз - токсическое действие этанола.