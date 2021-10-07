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07.10.2021 19:55
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Число погибших в результате отравления контрафактным алкоголем в восточном Оренбуржье выросло до 10. Еще трое пострадавших находятся в больницах, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации Оренбурга.

Фото: iStock
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По информации официального Telegram-канала правительства области, сложившаяся ситуация обсуждалась сегодня на экстренном совещании губернатора Дениса Паслера с главами территорий. Суррогат, от которого погибли люди, продавался в разной таре и в разных местах. Даже небольшой объем такого алкоголя приводит к летальному исходу.

- Правоохранительные органы проводят следственные действия. Задачи муниципалитетов - подключиться к этой работе и защитить оренбуржцев от новых трагических случаев, - подчеркнул Паслер. - Я призываю всех жителей Оренбуржья, особенно восточного, воздержаться от покупки и употребления нелицензированных напитков. Цена этого - ваша жизнь.

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Как уже писала "РГ", факты гибели людей от суррогатного алкоголя были зарегистрированы 6 и 7 октября в Ясненском и Домбаровском районах области. Первоначально сообщалось о 9 погибших. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Возраст погибших - от 36 до 73 лет. Предварительный диагноз - токсическое действие этанола.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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