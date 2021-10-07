В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет

В Татарстане вводятся ограничения, связанные с коронавирусом - предъявление QR-кодов в местах массового посещения и обязательная изоляция граждан старше 65 лет, не прошедших вакцинацию или не переболевших в течение последних шести месяцев.

Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, требования начнут действовать с 11 октября.

- К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается. И как вы видите на примере ряда регионов, требуются дополнительные меры, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья жителей, - сказала Галимова.

Так, театры, кинотеатры, цирки и концертные залы смогут работать лишь при заполняемости не более 50 процентов (и не более 500 человек). Эти учреждения смогут увеличить количество посетителей до 70 процентов от общего числа мест при условии вакцинации всех сотрудников (кроме имеющих подтвержденные медицинские противопоказания), а также, если лица старше 18 лет будут допускаться только при предъявлении действующих QR-кодов.

Аналогичные правила касаются спортивных, развлекательных и культурных мероприятий.

Гостиницы и хостелы также обязаны заполнять не более половины номерного фонда, использовать все комнаты для гостей смогут лишь заведения, где все работники без медотвода прошли вакцинацию от COVID-19

Торговые комплексы, объекты общепита, спортзалы, бассейны, аквапарки, а также непродовольственные торговые точки площадью более 400 кв. метров можно будет посетить лишь при предъявлении действующего QR-кода.

Граждане старше 65 лет, не перенесшие инфекцию в последние шесть месяцев или не прошедшие вакцинацию, могут нарушить обязательную изоляцию лишь при обращении за медпомощью, для похода в магазин, выгула домашних животных на расстоянии не далее 100 метров от дома и утилизации отходов. Работающие старше этого возраста должны быть переведены на дистанционный формат.