Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 7 октября 2021 года № 960 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687, от 02.09.2020 № 774, от 18.09.2020 № 847, от 29.10.2020 № 970, от 05.11.2020 № 995, от 14.11.2020 № 1024, от 30.11.2020 № 1077, от 28.05.2021 № 382) следующие изменения:

в пункте 4:

абзац третий после слова "такси," дополнить словами "в помещениях при посещении ими организаций и индивидуальных предпринимателей,";

дополнить абзацами следующего содержания:

"с 11.10.2021 гражданам в возрасте старше 65 лет, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, покидать места проживания (пребывания), за исключением:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту проведения вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.";

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 11.10.2021 организации, индивидуальных предпринимателей перевести работников из числа граждан в возрасте старше 65 лет, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции COV1D-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, на дистанционный формат работы или принять иные меры, обеспечивающие соблюдение указанными лицами ограничения, установленного абзацем седьмым пункта 4 настоящего постановления.";

в пункте 6:

подпункты "а" и "ж" признать утратившими силу;

подпункт "к" изложить в следующей редакции:

"к) с 11.10.2021 работа театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более чем на 50 процентов мест, но не более 500 человек, и равномерной рассадки зрителей.

Организации, индивидуальные предприниматели вправе проводить мероприятия с ограничением заполняемости зрительного зала не более 70 процентов мест при совокупности следующих условий:

все сотрудники, а также иные лица, участвующие в организации и обслуживании мероприятия, вакцинированы против коронавирусной инфекции, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой (медицинским заключением) медицинской организации;

вход и нахождение на мероприятии лиц старше 18 лет допускаются только в отношении лиц, имеющих действующие персональные QR-коды, полученные с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), подтверждающие прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания (далее - QR-код);

уведомление санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета Министров Республики Татарстан (г.Казань, пл.Свободы, д.1) о проведении мероприятия не позднее чем за семь дней до его проведения;";

подпункт "л" признать утратившим силу;

абзац первый подпункта "м" изложить в следующей редакции:

"м) с 11.10.2021, если иное не установлено настоящим постановлением, проведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий:";

подпункт "н" изложить в следующей редакции:

"н) с 11.10.2021 проведение с участием зрителей официальных физкультурных, официальных спортивных, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий при условии обеспечения заполнения зрительских мест не более чем на 50 процентов, но не более 500 человек, и равномерной рассадки зрителей.

Организации, индивидуальные предприниматели вправе проводить мероприятия с ограничением заполняемости зрительских мест не более 70 процентов при совокупности следующих условий:

все сотрудники, а также иные лица, участвующие в организации и обслуживании мероприятия, вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой (медицинским заключением) медицинской организации;

вход и нахождение на мероприятии лиц старше 18 лет допускаются только в отношении лиц, имеющих QR-коды;

согласование мероприятия и профилактических мер при его проведении санитарно-противоэпидемической комиссией Кабинета Министров Республики Татарстан (г. Казань, пл. Свободы, д.1). За получением согласования организатор обращается не позднее чем за 30 дней до проведения мероприятия;";

дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) с 11.10.2021 работа гостиниц, в том числе хостелов, при условии обеспечения заполняемости не более 50 процентов номерного фонда (100 процентов в случае, если все работники вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой (медицинским заключением) медицинской организации).";

пункт 7 после слов "старше 65 лет," дополнить словами "вакцинированным против коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим в течение последних шести месяцев указанное заболевание, что подтверждается наличием QR-кода,";

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Установить, что лицам старше 18 лет оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов), оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение указанных лиц в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров допускаются при предъявлении QR-кодов.";

в приложении № 1 к постановлению:

в пункте 2:

подпункт "1)" после слова "такси," дополнить словами "в помещениях";

дополнить подпунктом "11)" следующего содержания:

"11) не допускать оказания лицам старше 18 лет услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов), оказания услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, входа и нахождения указанных лиц в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров, а также на мероприятиях, проводимых в случаях, установленных подпунктами "к" и "н" пункта 6 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" с ограничением заполняемости зрительного зала (зрительских мест) не более 70 процентов, без предъявления ими действующих персональных QR-кодов, полученных с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), подтверждающих прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания;";

в абзаце втором пункта 3 слова "преимущественно в дистанционной форме" заменить словами "в соответствии с требованиями, установленными указанным постановлением".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11 октября 2021 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







