Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 15 августа 2020 года № 687 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.07.2020 № 591, от 25.07.2020 № 625, от 31.07.2020 № 639, от 08.08.2020 № 669) изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:

от 15.07.2020 № 591 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 25.07.2020 № 625 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 31.07.2020 № 639 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 08.08.2020 № 669 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 17 августа 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин





Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208

(в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08. 2020 № 687)

О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Президента Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", а также в целях реализации решений оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, предложений (предписаний) Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Установить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан, осуществляется на всей территории Республики Татарстан.

2. Рекомендовать гражданам соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами.

3. Приостановить с 26.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, за исключением организации и проведения мероприятий на открытых площадках с одновременным присутствием не более 100 человек.

4. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

с 19.03.2020 оказание организациями и индивидуальными предпринимателями услуг по предоставлению кальянов для курения, применение кальянов на принадлежащих им объектах и территориях;

с 12.05.2020 вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

с 12.05.2020 межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, за исключением перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, организованной перевозки групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно, а также перевозок в рамках реализации юридическим лицом, входящим в федеральный реестр туроператоров, туристского продукта при наличии у пассажиров подтверждающих документов, содержащих в том числе информацию о маршруте и дате поездки.

5. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

с 30.03.2020 граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах, в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения;

с 12.05.2020 организации, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", обеспечивать исполнение требований к организации их деятельности, установленных в приложении № 1 к настоящему постановлению.

6. Установить, что до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки допускаются:

а) с 05.06.2020 работа спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес -центров при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование, и соблюдении требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться:

в помещении для занятий спортом - определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади помещения;

в зоне бассейна, предназначенной для групповых занятий, - определяемому из расчета один человек (включая работников) на 5 кв.метров площади зеркала воды соответствующей зоны;

в зоне бассейна, на которой оборудованы дорожки для плавания, - определяемому из расчета один человек (включая работников) на 10 кв.метров площади зеркала воды дорожки;

б) с 05.06.2020 посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений при условии обеспечения религиозными организациями соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в культовом помещении, здании или сооружении, определяемому из расчета один человек (включая священнослужителей и работников) на 4 кв.метра площади помещения;

в) с 08.06.2020 прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) при условии предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) (далее - Управление Роспотребнадзора) о выполнении Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 года;

г) с 15.06.2020 прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, в том числе без предварительной записи, при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади указанного сектора, доступной для посетителей;

д) с 15.07.2020 государственная регистрация заключения брака с общим количеством участников:

в помещениях площадью 40 кв.метров и менее - не более 10 человек;

в помещениях площадью более 40 кв.метров - определяемому из расчета один человек на 4 кв.метра площади помещения;

с) с 15.07.2020 работа объектов розничной торговли при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади торгового зала;

ж) с 15.07.2020 работа объектов общественного питания при соблюдении следующих условий:

размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра;

размещение за одним столом не более четырех человек;

обеспечение заполняемости не более 50 процентов мест, расположенных в помещениях.

Допускается банкетное обслуживание:

на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов общественного питания - при соблюдении установленных настоящим подпунктом условий, а также требований к предельному количеству лиц, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади такой веранды (террасы), но не более 50 человек;

в помещениях - при соблюдении установленных настоящим подпунктом условий, а также требований к предельному количеству лиц, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади зала обслуживания, но не более 50 человек, и при отсутствии в соответствующем помещении иных посетителей;

з) с 15.07.2020 работа аттракционов на открытом воздухе;

и) с 15.07.2020 работа зоопарков при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в помещении, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра его площади, доступной для посетителей;

к) с 17.08.2020 работа театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более чем на 50 процентов мест и равномерной рассадки зрителей;

л) с 17.08.2020 работа аквапарков при условии обеспечения заполняемости не более чем на 50 процентов;

м) с 17.08.2020, если иное не установлено настоящим постановлением, проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий: на открытых площадках - с одновременным присутствием не более 100 человек;

в помещениях - при условии предварительного письменного уведомления Управления Роспотребнадзора не менее чем за семь дней до проведения мероприятия и соблюдении требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в помещении, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв.метра его площади, но не более 50 человек в одном помещении.

Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

н) с 17.08.2020 проведение официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий с участием зрителей при условии обеспечения заполнения зрительских мест не более чем на 25 процентов и равномерной рассадки зрителей.

7. Рекомендовать гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к месту работы и обратно в случае невозможности перевода на дистанционную форму работы.

Гражданам в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, за исключением случаев, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта. Указанное ограничение действует с 29.06.2020 до 12.07.2020 включительно, с 13.07.2020 до 26.07.2020 включительно, с 27.07.2020 до 09.08.2020 включительно, с 10.08.2020 до 23.08.2020 включительно и не распространяется на руководителей и работников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.





Приложение № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208

Требования к организации деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

1. Организациям, индивидуальным предпринимателям:

1) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и при необходимости средств индивидуальной защиты рук (перчатки) на принадлежащих им объектах, территориях и в транспортных средствах;

2) обеспечить неукоснительное соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также предписаний и требований органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

3) проводить ежедневное до начала работы (смены) измерение температуры тела работников и их опрос о наличии симптомов респираторного заболевания (насморк, першение в горле, кашель), а также последующее измерение температуры тела работников на рабочих местах и (или) территории работодателя в течение рабочего дня с рекомендуемой периодичностью не менее одного раза в четыре часа;

4) не допускать до работы лиц с повышенной температурой тела, признаками инфекционного заболевания;

5) осуществлять дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

6) проводить регулярное (каждые два часа) проветривание служебных помещений в местах нахождения людей;

7) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами, перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых, выход за территорию, принадлежащую организации, индивидуальным предпринимателям, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с исполнением трудовых, служебных обязанностей;

8) обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками;

9) разместить в общедоступных местах информацию о профилактике острых респираторных вирусных инфекций;

10) осуществлять по окончании рабочего дня влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

11) неукоснительно исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанные применительно к соответствующим видам организаций или деятельности;

12) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции рабочих мест и помещений, где находился заболевший;

13) принять необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции среди работников;

14) прием и отправку корреспонденции осуществлять только посредством межведомственной системы электронного документооборота, электронной и почтовой связи;

15) исходя из особенностей организации деятельности принимать иные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;

16) представлять в центры занятости по месту своего нахождения сведения об имеющихся вакансиях по мере их возникновения.

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям при взаимодействии с гражданами дополнительно к требованиям, указанным в пункте 1 настоящих требований:

1) не допускать вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

2) не допускать превышение установленных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в соответствующем помещении (на территории) или на мероприятии;

3) прием граждан в целях оказания им услуг осуществлять по предварительной записи с интервалом между окончанием одного и началом следующего приема не менее 10 минут для проведения текущей дезинфекции и проветривания;

4) обеспечить обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

5) обеспечить соблюдение гражданами, включая работников, социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления режима допуска и нахождения в принадлежащих им объектах, на территориях такого количества граждан, включая работников, при котором соблюдается социальная дистанция, и установленных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в соответствующем помещении (на территории) или на мероприятии;

6) обеспечить возможность обработки гражданами рук кожными антисептиками;

7) дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях осуществлять не менее трех раз в день с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется: организовать работу преимущественно в дистанционной форме;

при переводе работников на дистанционную форму работы в первую очередь минимизировать количество работников старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

организовать доставку работников к месту работы и обратно с целью ограничения их контактов с посторонними лицами.

4. Граждане, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", исполняют настоящие требования в части, касающейся их деятельности.





Приложение № 2 к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 -N18.5.

6. Новообразования из числа*:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

*Кроме отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)







