Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 8 августа 2020 года № 669 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.07.2020 № 591, от 25.07.2020 № 625, от 31.07.2020 № 639) следующие изменения:

пункт 8 признать утратившим силу;

абзац седьмой пункта 9 после слов "с 27.07.2020 до 09.08.2020 включительно" дополнить словами ", с 10.08.2020 до 23.08.2020 включительно".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 августа 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







