Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 31 июля 2020 года № 639 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.07.2020 № 591, от 25.07.2020 № 625) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что:

а) не допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий в помещениях, в том числе в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Указанное ограничение не распространяется на работу музеев, библиотек, а также на предоставление экскурсионных услуг индивидуально или группам численностью не более пяти человек, а при наличии специализированного радиооборудования для экскурсионного обслуживания - не более 10 человек;

б) допускаются:

организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

организация и проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий на открытых площадках с одновременным присутствием не более 50 человек при условии предварительного письменного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) не менее чем за семь дней до проведения мероприятия;

работа аттракционов на открытом воздухе;

работа зоопарков в части расположенных на открытом воздухе вольеров.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить с 26.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций, за исключением организации и проведения мероприятий на открытых площадках с одновременным присутствием не более 50 человек при условии предварительного письменного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) не менее чем за семь дней до проведения мероприятия.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 3 августа 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







