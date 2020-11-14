Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 14 ноября 2020 года № 1024 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687, от 02.09.2020 № 774, от 18.09.2020 № 847, от 29.10.2020 № 970, от 05.11.2020 № 995) изменение, заменив в абзаце шестом пункта 4 цифры "23.00" цифрами "24.00".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







