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9 ноября 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 5 ноября 2020 года № 995 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687, от 02.09.2020 № 774, от 18.09.2020 № 847, от 29.10.2020 № 970) изменение, дополнив абзац шестой пункта 4 словами ", а также в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



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