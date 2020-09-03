Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 3 сентября 2020 года № 774 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

Новости

Израильские археологи обнаружили останки библейского дворца в Иерусалиме 22:24
"Спартак" пропустил семь шайб в Ярославле в стартовом матче сезона в КХЛ 22:19
МИД Сербии: Вучич отверг пункт о признании Косова на переговорах в США 22:17
В Госдуму внесли законопроект об ограничении комиссии в магазинах приложений 21:55
Прокуратура проверит обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в Москве 21:27
Подмосковный "Диктант Победы" попал в книгу рекордов России 21:05
МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем 21:03
Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях 21:03
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Сербией 20:35
Тиль перешел из "Спартака" во "Фрайбург" 20:25
Господдержка НКО увеличилась более чем в полтора раза 20:20
Сериал "Настрогали" с Мартином Фрименом продлен на второй сезон 20:08
Городские службы Москвы 5 и 6 сентября переводят на усиленный режим работы 20:07
Минск: Почему финским хоккеистам "Йокериту" присудили поражение 19:59
В МИД России предупредили о возможных провокациях в Черногории 19:41
В Москве возобновят работу конгрессов и выставок 19:37
В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 19:22
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 19:05
В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара" 19:01
На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства 18:53
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию 18:49
Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках 18:45
Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи 18:43
МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны 18:42
Фургалу продлили арест до 9 декабря 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 сентября 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 3 сентября 2020 года № 774 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

Дата подписания 2 сентября 2020 г.
Опубликован 3 сентября 2020 г.
Вступает в силу 3 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687) следующие изменения:

в пункте 6:

в абзаце шестом подпункта "ж" слова "50 человек" заменить словами "100 человек";

в подпункте "н" слова "25 процентов" заменить словами "50 процентов".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 3 сентября 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией