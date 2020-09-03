Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 3 сентября 2020 года № 774 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687) следующие изменения:

в пункте 6:

в абзаце шестом подпункта "ж" слова "50 человек" заменить словами "100 человек";

в подпункте "н" слова "25 процентов" заменить словами "50 процентов".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 3 сентября 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







