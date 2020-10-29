Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 29 октября 2020 года № 970 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687, от 02.09.2020 № 774, от 18.09.2020 № 847) следующие изменения:

в пункте 4:

абзац третий после слов "включая такси," дополнить словами "а также в иных местах, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом",";

дополнить абзацами следующего содержания:

"с 31.10.2020 проведение организациями и индивидуальными предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00 часов;

с 31.10.2020 оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов.".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







