Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 29 октября 2020 года № 970 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

Новости

Зарплаты на стройках выросли в пять раз 21:24
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 21:24
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 21:15
В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих 21:09
Минпромторг прогнозирует рост продаж новых автомобилей в октябре 21:05
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID 20:38
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС 20:19
Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса 20:15
Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая 20:10
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 19:54
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 19:54
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 19:50
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 19:41
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 19:32
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 19:25
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 19:21
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 19:15
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 19:13
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 19:05
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 19:01
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 18:45
Хуснуллин потребовал снизить стоимость строительства моста через Обь 18:35
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 октября 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 29 октября 2020 года № 970 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2020 № 687, от 02.09.2020 № 774, от 18.09.2020 № 847) следующие изменения:

в пункте 4:

абзац третий после слов "включая такси," дополнить словами "а также в иных местах, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом",";

дополнить абзацами следующего содержания:

"с 31.10.2020 проведение организациями и индивидуальными предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00 часов;

с 31.10.2020 оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов.".

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией