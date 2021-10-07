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07.10.2021 15:01
Рубрика: Власть

В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с "забетонированными" деревьями

Текст: Никита Зайков

Жителей Омска возмутила попытка благоустройства территории в одном из городских парков. Подписчики в соцсетях поделились фотографией, на которой изображены деревья, стволы которых окружены серым материалом, напоминающим бетон.

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По мнению автора фото, таким образом парк "Зеленый остров" попросту хотят уничтожить. В комментариях омичи высказывают сожаление, что подобные проекты благоустройства доверяют некомпетентным специалистам. Представители администрации Омска также оставили под постом комментарий, в котором заверили, что деревья не пострадали.

- Подрядчик допустил грубые нарушения производства работ, - констатировали в мэрии. - По данному факту проводится проверка заказчиком работ - городским "Управлением дорожного хозяйства и благоустройства" и организацией строительного контроля. Обращаем внимание, что участок не был забетонирован, деревья не пострадали.

То, что на первый взгляд напомнило горожанам бетон, оказалось насыпным материалом. Предполагалось, что в этом месте появится площадка для кормления белок, а участок, площадью около 200 квадратных метров, покроют отсевом гранитной крошки. Вместо нее подрядчик применил отсев дробления щебня.

Нарушения на объекте благоустройства были запротоколированы специалистами мэрии, составлены акты, на основании которых подрядчику будут выданы предписания об оперативном устранении замечаний. При этом состояние зеленых насаждений в администрации города взяли на контроль.

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