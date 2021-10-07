Глава Крыма ревакцинировался "Спутником Лайт"

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт". Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях, посоветовав землякам последовать его примеру.

- После ревакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" чувствую себя прекрасно, - написал Аксенов. - Такое решение принял исходя из сложившейся ситуации с повышенным ростом количества заболевших коронавирусом. Уверен в безопасности и эффективности российской вакцины. Единственный способ преодоления пандемии - это соблюдение социальной дистанции, разобщение и конечно вакцинация.

Первый раз Сергей Аксенов привился вакциной "Спутник V" в январе 2021 года.

По данным Минздрава РК, повторную вакцинацию против COVID-19 в Республике Крым прошли 15 403 человека. Первым компонентом препаратов в регионе привиты 520 626 человек, вторым - 491 569. Вакцина "Спутник Лайт", применяемая при ревакцинации, считается более облегченной, а после первой прививки не требуется повторного введения препарата.