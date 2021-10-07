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07.10.2021 15:00
Рубрика: Общество

Отели горнолыжных курортов РФ обяжут сообщать о COVID-19 среди постояльцев

Текст: Николай Грищенко
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Администрация гостиниц горнолыжных курортов России обязана будет информировать медицинские организации и санитарные службы о случаях заболевания постояльцев коронавирусной инфекцией.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Как сообщила РИА Новости начальник управления эпидемиологического надзора Роспортебнадзора Юлия Демина, требования остаются прежними - это организация входного фильтра перед началом работы и измерение температуры, масочный режим в местах общественного пользования, дезинфекция.

"И, конечно же, это вопрос о немедленном информировании в случае появления больных в гостиницах", - подчеркнула она и рекомендовала не устраивать на горнолыжных курортах массовые мероприятия в условиях подъема заболеваемости.

При этом решение об оказании туристических услуг только при наличии документа о вакцинации будет приниматься на уровне регионов.

"Все знаете, что Краснодарский край еще летом ввел требования, что заселение в гостиницы - только при наличие ПЦР-тестирования, либо по QR-коду о вакцинации или о перенесенном заболевании", - объяснила Юлия Демина.

Кстати

В Свердловской области власти заявили о намерении создать зоны "свободные от COVID-19", куда нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации. Наравне с заведениями общепита, культуры и спорта, туда вошли санатории и базы отдыха.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Краснодарский край СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край Отдых и туризм в России Пандемия коронавируса COVID-19

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