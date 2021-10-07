В Крыму названы новые ограничения из-за коронавируса с 11 октября

В Республике Крым с 11 октября вводятся новые ограничения, которые призваны остановить стремительный рост числа заражений коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

- С учетом того, что у нас в последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости на 27 процентов, и Крым находится в "красной" зоне по росту числа инфицированных, принято решение о введении новых ограничительных мер, - заявила Романовская. - Мы изучили меры, которые вводят субъекты ЮФО и большинство субъектов Российской Федерации. И у нас принято решение более мягкие меры пока вводить и наблюдать за ситуацией.

Работодатели должны будут в обязательном порядке перевести на "удаленку" своих сотрудников старше 65 лет.

- Если раньше это была рекомендация, то теперь обязанность перевести их на дистанционную работу, - отметила Романовская.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Общественной палаты РК с 11 октября по 1 декабря в общественном транспорте отменяется льготный бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет. Такое непопулярное решение принято, поскольку большинство заражений COVID-19 сейчас происходит именно в общественном транспорте.

Не менее 50 процентов сотрудников от штатной численности государственных и муниципальных органов власти переведут на дистанционный режим работы. На дистант отправят в первую очередь работников, отсутствие которых на рабочих местах не приведет к технологическим сбоям.

Еще одна мера призвана стимулировать забуксовавшую на полуострове вакцинацию (за последнюю неделю первым компонентом вакцины укололись всего около 10 тысяч человек). Предприятиям всех форм собственности, на которых привиты менее 80 процентов сотрудников, вменят в обязанность за собственный счет организовать тестирование невакцинированных членов коллектива раз в неделю. В то же время, как ранее заявил глава РК Сергей Аксенов, полностью закрывать предприятия в режиме локдауна на полуострове не будут.

Напомним, за последние сутки коронавирус подтвержден в РК у 461 человека. Всего сейчас в республике более 81 тысячи заболевших коронавирусом, и 3456 из них - на стационарном лечении. 332 человека с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.