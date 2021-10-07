В Крыму введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Власти Крыма планируют введение дополнительных ограничительных мер из-за роста числа заразившихся коронавирусом в регионе. За последние сутки вирус подтвержден у 461 человека, 10 человек умерли. Поэтому в Совмине рассматривается перевод части сотрудников на удаленный режим работы, ужесточение проверок соблюдения масочного режима. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявила вице-премьер правительства РК, министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

По ее словам, сейчас в Крыму 332 человека с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

- Из них девять человек находятся на аппарате ИВЛ и 102 пациента на инвазивном ИВЛ, 221 пациент на кислородной поддержке, - уточнила Романовская.

Всего сейчас в республике более 81 тысячи заболевших коронавирусом, и 3456 из них - на стационарном лечении. До конца нынешней недели в ковидных отделениях больниц развернут еще 100 коек.

Ухудшение эпидситуации заставляет власти вновь ужесточить некоторые антиковидные меры.

- Будут внесены новые ограничительные меры в указ главы республики, - заявила Елена Романовская. - Будут дополнительные предложения о переводе сотрудников на дистанционный режим работы, об ограничении льготного проезда для граждан старшего поколения, о тестировании невакцинированных сотрудников учреждений.

Напомним, накануне глава Крыма заявил, что власти не планируют останавливать работу предприятий и бизнеса из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Но контроль за соблюдением антиковидных мер усилят.