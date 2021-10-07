На Урале вырос спрос на ветеринаров-судмедэкспертов

Департамент ветеринарии Свердловской области провел комплекс мероприятий, включая масштабную дезинфекцию, они должны полностью уничтожить возбудителя вируса и обезопасить территорию. МЧС, сотрудники полиции и ветеринары прошли по хозяйствам, чтобы учесть всех животных в санитарной зоне. В результате при обходе санзоны в лесу сотрудники Россельхознадзора обнаружили свалку из 37 свиных туш. Пробы показали все тот же смертельный для животных вирус. Туши утилизировали. На территории временно введен пропускной режим, чтобы пресечь попытки вывоза мяса, на выезде из села досматривают автомобили. Согласно правилам все поголовье свиней в 20-километровой зоне подлежит уничтожению. По словам местных жителей, им предлагают компенсацию из расчета 90 рублей за килограмм.

На чрезвычайной противоэпидемической комиссии в правительстве области и на оперативном совещании руководства регионального ветнадзора с представителями свинокомплексов выработана общая стратегия борьбы с распространением АЧС в области. Ветеринарные врачи подчеркивают: вирус АЧС не опасен для людей.

Кстати

В Уральском государственном аграрном университете стартует новая программа повышения квалификации ветеринаров, которая нацелена на совершенствование компетенций специалистов в области диагностики заболеваний и судмедэкспертизы погибших животных.

- Такая экспертиза проводится по требованию следственных органов или судов по делам о преступлениях, связанных с разведением животных, - рассказала Надежда Юрченко, проректор по организационным и общим вопросам УрГАУ.

Именно ветеринары этой специализации минувшим летом выясняли, отчего в Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, чтобы следствие определило, кто понесет ответственность.

Спрос на ветеринаров-судмедэкспертов в регионе растет. И связано это не столько со вспышками заболеваний среди сельскохозяйственных животных, сколько с приобретением уральцами дорогих домашних любимцев. После внезапной гибели котенка или щенка, купленного за сотни тысяч рублей, владельцы часто хотят предъявить иск поставщику, обвиняя в преднамеренной продаже больного животного. Без заключения ветеринарного судмедэксперта деньги не отсудить.