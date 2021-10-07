Ученые: В древности на Ямале было теплее, чем сейчас

Уральские исследователи привезли из экспедиции по южному Ямалу тысячу образцов полуископаемой древесины. Исследования показали, что граница леса на этой территории раньше была севернее, чем сейчас, а деревья были крупнее. Значит, и климат был более подходящим для определенных видов растений.

Ученые из института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях нашли в долинах рек Яды-Яха и Хадыта-Яха лиственницу сибирскую, ель, березу, сообщили в пресс-службе УрФУ.

На Ямале собирают образцы деревьев периода голоцена (последние 12 тысяч лет). Годичные кольца стволов являются косвенным индикатором природных изменений в прошлом. С их помощью можно реконструировать колебании климата и изменение экосистем.

Последние исследования показали, что в отдельные периоды климат на изучаемой территории был теплее, чем сейчас, граница леса проходила севернее, а деревья крупнее - до шестидесяти сантиметров в диаметре, они формировали сомкнутые леса (где большую часть обозримого пространства занимают кроны). В этих зеленых массивах, вероятно, могли обитать нетипичные для нынешнего Ямала животные.

По словам руководителя экспедиции Владимира Кукарских, потепление может уничтожить остатки полуископаемых деревьев в Арктике, поэтому исследователи активно собирают и сохраняют образцы.

Напомним, ранее ученые смогли по годичным кольцам построить одну из самых длительных хронологий мира протяженностью 8768 лет. С помощью нее ученые реконструировали климат до 2019 года. Тогда исследования показали, что самый теплый период на Ямале начался только сто лет назад и продолжается до сих пор.