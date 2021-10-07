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07.10.2021 10:42
Рубрика: Общество

Ученые: В древности на Ямале было теплее, чем сейчас

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: Пресс-служба УрФУ
Фото: Пресс-служба УрФУ

Уральские исследователи привезли из экспедиции по южному Ямалу тысячу образцов полуископаемой древесины. Исследования показали, что граница леса на этой территории раньше была севернее, чем сейчас, а деревья были крупнее. Значит, и климат был более подходящим для определенных видов растений.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
На Ямале из-за потепления климата стали чаще находить останки мамонтов

Ученые из института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях нашли в долинах рек Яды-Яха и Хадыта-Яха лиственницу сибирскую, ель, березу, сообщили в пресс-службе УрФУ.

На Ямале собирают образцы деревьев периода голоцена (последние 12 тысяч лет). Годичные кольца стволов являются косвенным индикатором природных изменений в прошлом. С их помощью можно реконструировать колебании климата и изменение экосистем.

Последние исследования показали, что в отдельные периоды климат на изучаемой территории был теплее, чем сейчас, граница леса проходила севернее, а деревья крупнее - до шестидесяти сантиметров в диаметре, они формировали сомкнутые леса (где большую часть обозримого пространства занимают кроны). В этих зеленых массивах, вероятно, могли обитать нетипичные для нынешнего Ямала животные.

По словам руководителя экспедиции Владимира Кукарских, потепление может уничтожить остатки полуископаемых деревьев в Арктике, поэтому исследователи активно собирают и сохраняют образцы.

Напомним, ранее ученые смогли по годичным кольцам построить одну из самых длительных хронологий мира протяженностью 8768 лет. С помощью нее ученые реконструировали климат до 2019 года. Тогда исследования показали, что самый теплый период на Ямале начался только сто лет назад и продолжается до сих пор.

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