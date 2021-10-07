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07.10.2021 17:13
Рубрика: Происшествия

Сбившую детей Валерию Башкирову будут судить в общем порядке

Текст: Иван Егоров

Прокуратура попросила Солнцевский суд рассматривать дело Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе, в общем порядке. Защита настаивала на особом порядке судопроизводства, который предусматривает судебное следствие без изучения доказательств и допроса свидетелей в связи с признанием подсудимым своей вины.

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В итоге, как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москва Людмила Нефедова, суд с учетом позиции прокурора назначил судебное заседание по делу в общем порядке судебного разбирательства. Заседание по существу назначено на 21 октября. Также суд продлил Башкировой срок содержания под стражей до 24 марта 2022 года.

По данным следствия, днем 16 июля на улице Авиаторов девушка за рулем Mazda сбила трех детей, которые переходили вместе со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетний мальчик погиб на месте, трехлетний ребенок умер на следующий день в больнице. Девятимесячный младенец получил травму головы. После задержания Башкирова раскаялась в содеянном и признала вину. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти второго ребенка заменили меру пресечения на содержание под стражей.

Происшествия Правосудие Суд

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