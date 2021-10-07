Шойгу: Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены

"Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более 4,5 тысячи тактических учений, включая межвидовые и двусторонние", - сообщил в четверг, 7 октября на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

Он также напомнил, что по поручению Верховного главнокомандующего в сентябре на российско-белорусском стратегическом учении "Запад-2021", как и в процессе боевой подготовки в целом, успешно использовались наработанный опыт и новые, более эффективные способы применения войск.

Вообще темпы и масштабы такой учебы в армии и на флоте постоянно растут. Шойгу, например, упомянул, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5 тысяч основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двусторонних учений.

В Вооруженных силах РФ продолжают совершенствовать и саму учебно-материальную базу. "Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования", - сообщил на коллегии министр. Он напомнил, что с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.