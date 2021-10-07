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07.10.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda рассказала подробности о новом дешевом компактном седане

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: пресс-служба Skoda Фото: пресс-служба Skoda
Фото: пресс-служба Skoda

Skoda Auto рассказала новые подробности о перспективной модели Slavia, которая будет относиться к сегменту недорогих компактных седанов. Компания также распространила очередное промо-изображение грядущей новинки.

Фото: Пресс-служба Delta.
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Slavia - это вторая после Kushaq модель, разработанная индийским отделением чешской фирмы. Целевым рынком для нее станет именно Индия, там же развернут ее производство.

В основе конструкции автомобиля модульная платформа MQB-A0 в упрощенной спецификации. При производстве Skoda Slavia 95% комплектующих будут изготовлены в Индии.

Само название перспективной модели - историческое: так назывался велосипед, который основатели Skoda Auto Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент производили в конце IXX века.

Фото: www.instagram.com/vasiliymarkin/
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Индийская редакция журнала Autocar по своим каналам также выяснила, что по каркасу кузова и части внешних панелей Slavia будет унифицирована с бюджетником Volkswagen Virtus, выпускаемым в Бразилии с 2018 года. Длина новинки под чешским брендом составит 4480 мм, колесная база - 2651 мм. Машина будет обладать самым просторным в сегменте B салоном. Гамма двигателей будет включать два бензиновых турбо - 1,0-литровый мощностью 115 л.с. или 1,5-литровый мощностью 150 л.с. Первый предложат в сочетании с 6-ступенчатой МКП или 6-диапазонным "автоматом", второй - только с преселективным "роботом".

Модель должны представить в конце нынешнего года, а старт ее производства запланирован на 2022-й.

#Skoda