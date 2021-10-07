Стало известно, какие машины на "механике" чаще всего покупают россияне

Эксперты выяснили, какие автомобили с механической коробкой передач пользовались популярностью в 2021 году.

Специалисты сервиса СберАвто изучили сделки по продаже машин на "механике" за 9 месяцев нынешнего года. Согласно результатам исследования, наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили Lada Granta и Vesta (10% от общего числа сделок), далее расположились автомобили Renault Logan, Chevrolet Niva и Lacetti и Ford Focus.

Чаще всего автомобили Lada на механике покупали жители Воронежа, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, 88% автомобилей - с пробегом и 12% - новые. Средний чек на автомобиль составил 300 000 рублей.

Renault с МКПП покупали в Москве и Санкт-Петербурге, при этом процент новых авто был несколько выше - 23%. Средний чек на модели Renault с МКПП составил 530 000 рублей. Автомобили Chevrolet с механической коробкой передач покупали жители Москвы и Екатеринбурга, 98% составили автомобили с пробегом, и только несколько авто - новых.

Средний чек на покупку составил 318 000 рублей. Наконец, Ford на механике покупали в Санкт-Петербурге и Москве, все они были с пробегом. Средний чек составил 360 000 рублей.