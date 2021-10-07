Столичный суд признал законными штрафы Twitter в 5,5 млн рублей

Таганский суд признал законными административные штрафы на 5,5 млн рублей в отношении Twitter.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, районный суд оставил без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 от 26 июля.

Согласно решению мирового судьи Твиттер Инк. (Twitter Inc.) был признан виновным в неудалении запрещенной информации, и ему было назначено два административных штрафа в 2,5 и 3 млн рублей. Таким образом, решение мирового суда вступило в законную силу. Перед этим в законную силу вступило решение суда о штрафах, назначенные Facebook.