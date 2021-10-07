Стратегические инициативы прибавят 0,3% к росту ВВП России с 2025 года

Стратегические инициативы дополнительно добавят 0,3% к росту ВВП России с 2025 года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "На 2024 год у нас уже есть бюджетирование, деньги заложены, и к 2025 году мы должны выйти на результат - плюс 0,3% к темпам роста ВВП", - сказал он.

Правительство 7 октября утвердило к выполнению 42 стратегических инициативы по шести направлениям - социальная сфера, стройка, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Исполняться они будут в два этапа - до 2024 года и до 2030 года. Курировать их реализацию будут вице-премьеры. По каждой инициативе будет проводиться где-то ежемесячный, а где-то ежеквартальный мониторинг.

По словам Решетникова, эти инициативы - ответ России на новые вызовы, которые возникли в результате последних событий в мире - пандемии коронавируса и ее последствий, развития климатической повестки, появления новых технологий и возможностей, а также изменения и повышения запросов граждан нашей страны.

Эти инициативы включены в состав государственных программ и национальных проектов. Их реализация должна повысить устойчивость нашей экономии, социальной сферы и создать дополнительные инфраструктурные возможности для развития страны в ближайшие годы.

На исполнение инициатив потребуется 4,6 трлн рублей. Из них 1,6 трлн рублей будут выделены из бюджета, а остальные придутся на частные инвестиции и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Решетников обратил внимание, что многие инициативы уже реализовываются. Это концепция развития электротранспорта, программа развития водородной энергетики, производства сжиженного природного газа (СПГ) и некоторые другие. В отношении остальных инициатив, входящих в направление "Технологический рывок", до 2024 года подразумевается бюджетное финансирование для создания новых технологий, а после 2024 года начнется их тиражирование и, соответственно, частные инвестиции.

Министр также отметил, что в список инициатив вошла тема "инфраструктурного меню", которая обобщает все существующие инструменты для поддержки регионов - это бюджетные инфраструктурные кредиты, реструктуризация долгов перед федеральным центром в обмен на инвестиции, инфраструктурные облигации и прочее.