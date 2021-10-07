УАЗ рассказал, как появилось название "Буханка"

Ставший легендарным за более чем 50 лет выпуска фургон УАЗ-452 имеет множество прозвищ: "Батон", "Таблетка" (медицинский вариант), "Головастик" (бортовой вариант). Однако самым популярным стала "Буханка", ульяновский автозавод раскрыл происхождение этого наименования.

Как оказалось, второе имя однообъемных автомобилей с покатыми кузовами невольно родилось в стенах завода в середине 50-х годов прошлого века во время подготовки опытных образцов.

- Но кто мог тогда предположить, что "хлебобулочное" название вырастет в настоящий бренд? Да-да, слово Bukhanka сегодня все чаще и чаще встречается в каталогах наших зарубежных партнеров, в том числе и фирмы UAZ Netherlands, представляющей в данный момент отечественную технику на профильной выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs, - отмечается в публикации на официальной странице автозавода в Instagram.

Фургоны УАЗ-452 пошли "в серию" в 1965 году и с тех пор их конструкция остается практически неизменной. Существенную техническую модернизацию автомобиль прошел в 2009 году, тогда на него начали устанавливать 16-клапанный двигатель ЗМЗ-409 объемом 2,7 с мощностью 112 лошадиных сил. Работает он в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Через два года некоторые модификации стали оснащаться антиблокировочной тормозной системой, травмобезопасными рулями, а силовую установку привели в соответствие с нормами Евро-4. В 2016-м "буханка" заметно похорошела в плане комфорта - на приборной панели появились цифровые индикаторы, передние сиденья получили подголовники и продольную регулировку, улучшилась шумоизоляция моторного отсека.