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07.10.2021 13:35
Рубрика: Общество

В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"

Текст: Евгения Думанская
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю", которые вызывают беспокойство у ряда экспертов в других странах, в России на сегодняшний день не обнаружены, сказал глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Как отметил Акимкин, в России продолжает доминировать штамм "дельта", который в целом лидирует и по всему миру.

"Лямбда" и "мю" у нас не был обнаружены", - цитирует специалиста РИА Новости.

ВОЗ сейчас изучает штамм "лямбда", который, по некоторым данным, может быть самым заразным из всех известных. Впервые его обнаружили в Перу в августе 2020 года. Вариация "мю", согласно заявлению главного инфекциониста США Энтони Фаучи, может обладать способностью обходить защиту антител. Этот штамм выделили в Колумбии в январе 2021 года.

По мнению биолога Евгения Кунина, "дельта" может быть своеобразным "плато" в эволюции коронавируса. Он пояснил, что трудно сохранить высокую способность связываться с рецепторами, то есть, быстро распространяться и одновременно эффективно "убегать" от антител. Поэтому шансы образования таких мутаций не слишком велики.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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