Эксперт: "Дельта" может оказаться последним вариантом коронавируса

Штамм "дельта", который уже какое-то время доминирует в мире, может оказаться последним вариантом развития коронавируса, полагает член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН Евгений Кунин.

По мнению Кунина, этот вариант "несомненно представляет собой островок устойчивости", но есть вопрос - останется ли он таковым или сменится другим. Адаптивный механизм вируса очень сложен, но чем больше он адаптируется в популяции хозяина, тем труднее подниматься выше.

Он пояснил, что в условиях вакцинации на первый план выходит способность вируса пробивать защиту, но это связано с определенными сложностями - трудно сохранить высокую способность связываться с рецепторами, то есть, быстро распространяться и одновременно эффективно "убегать" от антител. Поэтому шансы образования таких мутаций не слишком велики.

"Не хочу сказать, что есть основания для оптимизма и какой-либо уверенности в том, что вариант "дельта" - вершина эволюции этого вируса, но возможно представить такую ситуацию, что в горном ландшафте, отражающем патогенность этих вирусов, вирус забрался на некое плато, и для того, чтобы попасть на другие, более высокие, нужно пересечь широкие долины. Этого может никогда не произойти…" - цитирует биолога РИА Новости.

Как подчеркнул специалист, нет уверенности в том, что коронавирус не перешагнет на новый уровень развития, но нет оснований и для самых мрачных прогнозов.

Между тем, другой ученый высказал мнение, что COVID-19 может мутировать и вызвать новую пандемию. Например, если он перейдет к животным, а потом снова вернется к человеку.