В сентябре в России подорожали 18 марок автомобилей

Автомобили продолжают медленно и верно дорожать. И это несмотря на падение продаж. Просто это падение объясняется не снижением спроса, а нехваткой самих автомобилей. Как изменились цены на машины в сентябре по сравнению с августом, проанализировали аналитики портала "Авто.ру", изучив прайс-листы крупнейших автопроизводителей.

По итогам месяца прайс-листы обновили 18 автопроизводителей. Автомобили массовых брендов стали дороже в среднем на 0,8 процентов. Премиальный сегмент прибавил 0,9 процента.

Максимальный рост цен зафиксирован в основном за кроссоверами и внедорожниками. Сильнее всего подорожали Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade - на 3,7-4%. В рублевом эквиваленте они стали дороже на 250 тысяч - 650 тысяч рублей.

АвтоВАЗ также повысил цены на весь модельный ряд. Сильнее всего подорожали фургоны Largus - в среднем на 3,8%, или 33 тысячи рублей. Прибавил в цене 4,2 % и базовый Xray В денежном выражении он подорожал на 31 тысячу рублей.

В рублях максимальный рост в сентябре зафиксирован за Escalade в исполнении Premium Luxury - плюс 650 тысяч рублей, или 7,7%. Также значительно повысились цены на Mercedes-Benz GLE в версии 450 4MATIC Sport Plus. Этот премиум-внедорожник прибавил в цене 410 тысяч рублей, или 5%. Lexus RX в комплектации Premium подорожал на 328 тысяч рублей, или 6,6%.

Среди недорогих и наиболее продаваемых автомобилей ростом стоимости отличился УАЗ. На Hunter ценник повысился на 2,5%, или 25 тысяч рублей.

Продажи новых машин сокращались два месяца подряд. Дилеры объясняют это дефицитом автомобилей и не связывают такие результаты с падением спроса

Второй месяц подряд дорожает пикап Mitsubishi L200 - плюс 2,4%, или 70 тысяч рублей. В среднем 2,1%, или до 120 тысяч рублей прибавили популярные Haval F7x.

"Темп роста рекомендованных розничных цен остается сдержанным: в среднем за месяц они поднялись на 0,5%. При этом третий квартал 2021 года оказался не самым удачным для российского автомобильного рынка: продажи новых машин сокращались на протяжении двух месяцев подряд. Дилеры объясняют это дефицитом автомобилей, не связывают такие результаты с падением спроса. При этом проблемы с поставками чипов на автомобильные заводы все еще актуальны, и улучшение ситуации ожидается не ранее 2023 года", - прокомментировали в пресс-службе "Авто.ру".

Напомним, что в августе свои ценники обновили 25 автомобильных брендов. С начала года самые резкие скачки цен зафиксированы за JAC J7 (плюс 20%), DongFeng 580 (плюс 17,6%), Audi Q8 (плюс 16,8%), Lexus ES (плюс 16,1%) и Lexus LX (плюс 15,3%). Среди самых продаваемых в России автомобилей сильнее всего подорожали Lexus RX (плюс 12,8%), Nissan Qashqai (плюс 12,3%), Toyota Land Cruiser Prado (плюс 10,3%), Skoda Octavia (плюс 9,8%) и Lada Vesta (плюс 9,4%).

С начала года цены на новые автомобили выросли в среднем на 7,8%. Сильнее всего за 8 месяцев подорожали DongFeng (плюс 17,6%), Mini (плюс 14%) и Jeep (плюс 13,4%). Премиум-сегмент прибавил в цене 9,3%. Автомобили массового сегмента подорожали на 7,4%.

Дефицит автомобилей удобен производителям. Не столь давно руководители Daimler и BMW высказались, что будут сознательно не удовлетворять спрос на свои автомобили. Так что дефицит продолжится.