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Видео, фото: Дэниел Крэйг получил именную звезду на "Аллее славы"

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    07.10.2021, 18:17
Текст:   Ася Кушнарева

На голливудской "Аллее славы" прошла церемония торжественного открытия очередной именной звезды. Как сообщает компания Walk of Fame, 2 704-ую звезду получил актер Дэниел Крэйг, игравший Джеймса Бонда в последних пяти фильмах серии.

Фото: kinopoisk.ru
Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда

Памятная табличка появилась рядом со звездой сэра Роджера Мура, который также был известен по фильмам "бондианы". Обе звезды расположены по адресу Голливудский бульвар, 7 007. Это символизм, которому очень рады организаторы торжества.

Кроме того, сегодня в широкий прокат выходит картина с Крэйгом с главной роли - боевик "Не время умирать". Это уже 25-я часть "бондианы" и последняя работа Крэйга во франшизе.

В качестве поддержки и гостей на "Аллею славы" также прибыли продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи и актер Рами Малек.

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