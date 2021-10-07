Новости

Власти Германии не видят препятствий для запуска "Северного потока-2" 22:55
В ФРГ начался суд над 100-летним охранником нацистского лагеря смерти 22:43
Более 140 тысяч детей в США потеряли родителей или опекунов из-за COVID 22:27
Суд Польши признал верховенство Конституции над законами ЕС 22:15
Ряд льготников начнeт получать выплаты через Пенсионный фонд 21:52
Инфляция в Венесуэле превысила 500% с начала года 21:34
Захарова призвала НАТО решать реальные проблемы вместо "сдерживания РФ" 21:24
Назван оптимальный срок зачатия ребенка после коронавируса 21:00
Более 208 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:53
Постпред РФ: ОЗХО лгала по поводу техсодействия ФРГ 20:51
Академик РАН оценил влияние коронавируса на мужское здоровье 20:45
"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже 20:32
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 22 человек 20:14
Глава Крыма ревакцинировался "Спутником Лайт" 20:08
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 10 19:55
У Центра имени Мейерхольда открылась новая сцена 19:50
Самый большой каток столицы заработает в ноябре 19:25
Последним днем золотой осени в Москве станет 12 октября 19:13
Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном заключении педофилов 19:10
СМИ: Казарцева пожизненно отстранят за ошибку в матче ЦСКА - "Краснодар" 19:09
Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина 19:04
Завершено благоустройство арт-квартала в центре столицы 19:04
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет 18:59
В столице 9 октября пройдет "Ночь московского спорта" 18:53
На Кубани сообщили, будут ли ужесточать антиковидные ограничения 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 22:55
Рубрика: В мире

Власти Германии не видят препятствий для запуска "Северного потока-2"

Текст: Максим Макарычев

В правительстве Германии исходят из того, что газопровод "Северный поток - 2" можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США.

Фото: Немецкое федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах
Видео: Немцам показали, как не замерзнуть при отключении тепла и света

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства этой страны, подготовленный в ответ на запрос фракции "Альтернатива для Германии". В заявлении отмечается, что немецкое федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком-2".

Напомним, что в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы, заявила, что российская сторона выполняет все контракты на поставку энергоносителей. По ее словам, она "не знает ни одного заказа на поставку энергоносителей, который бы не выполнила Россия". Со своей стороны, министр экономики ФРГ Свен Шульце, который также является председателем ХДС в земле Саксония-Анхальт, подверг критике колебания федерального правительства и Еврокомиссии. "Теперь мы должны положить конец отчужденным внешнеполитическим интригам в Брюсселе и Берлине, чтобы допустить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток"", - сказал Шульце, учитывая положение многих коммерческих предприятий страны и ЕС.

Строительство газопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год было завершено в начале сентября.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Экс-замминистра Марина Ракова отправлена в СИЗО до 6 декабря
Россия ответит на решение НАТО о сокращении постпредства РФ
"Единая Россия" выдвинула своих кандидатов на руководящие посты в Госдуме. Список
Бастрыкин поручил наградить медалью заступившегося за девушку в метро парня
В Татарстане вводят QR-коды и изоляцию граждан старше 65 лет
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине