Власти Германии не видят препятствий для запуска "Северного потока-2"

В правительстве Германии исходят из того, что газопровод "Северный поток - 2" можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства этой страны, подготовленный в ответ на запрос фракции "Альтернатива для Германии". В заявлении отмечается, что немецкое федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком-2".

Напомним, что в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы, заявила, что российская сторона выполняет все контракты на поставку энергоносителей. По ее словам, она "не знает ни одного заказа на поставку энергоносителей, который бы не выполнила Россия". Со своей стороны, министр экономики ФРГ Свен Шульце, который также является председателем ХДС в земле Саксония-Анхальт, подверг критике колебания федерального правительства и Еврокомиссии. "Теперь мы должны положить конец отчужденным внешнеполитическим интригам в Брюсселе и Берлине, чтобы допустить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток"", - сказал Шульце, учитывая положение многих коммерческих предприятий страны и ЕС.

Строительство газопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год было завершено в начале сентября.