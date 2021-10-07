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Вышел русский трейлер "Лощины мертвецов" - клона "Обители зла"

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    07.10.2021, 14:36
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Kinologistika Фото: youtube.com/ Kinologistika
Фото: youtube.com/ Kinologistika

Компания "Кинологистика" представила на своем YouTube-канале локализованный трейлер канадского хоррор-боевика "Лощина мертвецов" (Death Valley), вдохновение при создании которого подпитывали DOOM и "Обитель зла".

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер фильма "Под гипнозом" от Netflix

Картина расскажет историю отряда спецназа, получившего задание остановить нападение на лабораторию по производству биологического оружия. При этом по прибытии на место бойцы обнаруживают, что ученым "удалось вывести вирус, который полностью меняет облик и поведение человека, превращая его в кровожадного зомби". И эксперимент, разумеется, вышел из-под контроля - жуткие монстры оказались на свободе.

"У этих тварей только одна цель - бросаться на все, что движется или издает звук. При нападении они заражают людей, которые под действием вируса сначала умирают, а потом возвращаются к жизни - лишь за тем, чтобы продолжить заражать все живое", пугает синопсис.

Смогут ли герои остановить тварей прежде, чем вирус распространится за пределы лаборатории? Узнаем в ноябре.

Режиссер, сценарист и продюсер - Мэттью Нинабер ("Перемещение. Побег из тюрьмы", "Псих-расчленитель"), сам себя задействовавший и в качестве актера.

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