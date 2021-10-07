Вышел русский трейлер "Сирано" с "Тирионом" из "Игры престолов"

На YouTube-канале Universal Pictures Russia представлен локализованный трейлер мелодраматического мюзикла "Сирано" (Cyrano), нового проекта неоднократного номинанта и лауреата Джо Райта ("Гордость и предубеждение" 2005-го, "Анна Каренина" 2012-го с Кирой Найтли).

Заметим, что еще сравнительно недавно подобное преподнесение, скорее всего, трактовалось бы как пародия, но нынешние реалии всё поставили с пяток на уши: Сирано де Бержерак стал карликом, которого окружили вельможные негры и межрасовое опыление.

"Новое прочтение душераздирающей истории о любовном треугольнике. Де Бержерак (Питер Динклэйдж) - человек, опередивший свое время - одинаково искусен в словесных и фехтовальных поединках. Убежденный в том, что изъяны внешности делают его недостойным любви преданной подруги, блистательной Роксаны, он не рискует открыть ей свои чувства, а Роксана, тем временем, влюбляется с первого взгляда в Кристиана", - вводит в курс ситуации синопсис. На экране все страдают, поют и мечутся.

Авторы сулят "симфонию из эмоций, красоты и музыки".

Роксану сыграла 33-летняя американская актриса Хейли Беннетт (дикий психотриллер "Глотай", "Дьявол всегда здесь", "Хардкор" Найшуллера).

В основе скрипта - "героическая комедия" французского драматурга-неоромантика Эдмона Роста, написанная в 1897-м и пережившая дюжину экранизаций разной степени вольности. Включая советский подростковый фильм Инессы Туманян "Когда я стану великаном" 1978-го, где условного Сирано сыграл Михаил Ефремов.

В кино - с 3 февраля.

Оригинал трейлера, без перевода: