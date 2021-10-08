Боевые знамена времен войны передали музеям на территории ЦВО

В церемонии участвовал статс-секретарь военного ведомства Николай Панков. По его словам, решение министра обороны Сергея Шойгу вернуть боевые исторические знамена из хранилищ Центрального музея Вооруженных сил в музеи боевой славы "позволит людям увидеть овеянные славой реликвии вживую".
"Каждое Боевое знамя из восьми передаваемых сегодня в музеи Поволжья и Сибири овеяно великой славой, это непосредственный участник самых важных героических событий Великой Отечественной войны", - напомнил Панков.
"Уверен, что реликвии легендарных дивизий и полков займут главное место в музеях Боевой Славы городов Бийск, Омск, Оренбург, Самара, Димитровград, Саранск, Энгельс, Саратов",- добавил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
Напомним, что это третья по счету передача боевых знамен в военные округа. До этого исторические реликвии, ранее находящиеся в хранилищах Центрального музея Вооруженных сил, получили Южный и Восточный военные округа, а также Северный флот.