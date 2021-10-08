Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1200 долларов

На открытии торгов на бирже ICE стоимость газа в Европе понялась на 6 процентов и составила 1224 доллара за тысячу кубометров или 103 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Напомним, что еще вчера стоимость сырья на торгах опускалась ниже 1110 долларов за тысячу кубов.

"Скачки цен на газ то вверх, то вниз в последние дни во-многом обусловлены спекулятивным аспектом. Некоторые трейдеры брали европейские газовые фьючерсы в шорт, чтобы обезопасить свои позиции. После фундаментально обоснованного роста цен (вызванного истощением ПГХ на фоне роста доли относительно нестабильной зеленой энергетики) трейдеры были вынуждены закрывать свои позиции", - рассказал "РГ" Игорь Евсин, аналитик УК "Альфа-Капитал".

Таким образом, по словам эксперта, случился стандартный шорт-сквиз (быстрое повышение цены), который сначала задрал котировки, а потом их же и уронил. Есть вероятность, что текущий рост фьючерсов тоже частично носит спекулятивный характер, поскольку часть инвесторов могла переложиться в длинные позиции, желая сыграть на тренде.