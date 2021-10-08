Новости

Под Воронежем семь человек пострадали в аварии со школьным автобусом 11:03
Читатели китайского портала оценили ответ РФ на призыв выслать дипломатов из США 10:59
Цены на билеты в кино поднялись до шестилетнего максимума 10:58
Эксперт: Инициативы правительства ускорят развитие страны по всем "фронтам" 10:54
Врач назвал причины быстрого распространения COVID-19 10:19
На Кубани более 57 тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-19 10:17
В Минэкономразвития ждут снижения непродовольственной инфляции 10:12
Предполагаемому убийце семьи под Воронежем предъявили обвинение 10:11
Телефонные мошенники выманили у жителя Ростова полтора миллиона рублей 10:10
Избитый в метро парень рассказал о своем самочувствии 10:07
Чернышенко: К 2024 году 85% россиян будут зарегистрированы на Госуслугах 10:00
Полиция Украины сообщила о смерти оппозиционного депутата 09:49
Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1200 долларов 09:47
На Ямале перевернулся катамаран с людьми, есть погибшие 09:43
Юрист объяснила, можно ли лишиться квартиры из-за перепланировки 09:43
В Оренбуржье задержали продавцов суррогата, от которого умерли 14 человек 09:37
В Москве приезжий ограбил двух пенсионерок на улице 09:35
Читатели британской газеты призвали ускорить сертификацию "Северного потока-2" 09:34
Gazeta Wyborcza: России выгодно строительство Польшей канала через Балтийскую косу 09:28
Москвичка зарегистрировала в своей квартире 562 приезжих 09:22
Робот "Маркер" будет патрулировать космодром "Восточный" 09:21
На Ямале ввели обязательную вакцинацию для врачей и госслужащих 09:15
Из Владивостока запустили чартеры в Египет 08:59
Володин: Госдума восьмого созыва на год "старше" предыдущей 08:55
Чернышенко рассказал, как пройти обучение ИТ-профессиям в любом возрасте 08:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 09:47
Рубрика: Экономика

Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1200 долларов

Текст: Георгий Панин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На открытии торгов на бирже ICE стоимость газа в Европе понялась на 6 процентов и составила 1224 доллара за тысячу кубометров или 103 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
"Газпром" объяснил приостановку продажи газа на бирже

Напомним, что еще вчера стоимость сырья на торгах опускалась ниже 1110 долларов за тысячу кубов.

"Скачки цен на газ то вверх, то вниз в последние дни во-многом обусловлены спекулятивным аспектом. Некоторые трейдеры брали европейские газовые фьючерсы в шорт, чтобы обезопасить свои позиции. После фундаментально обоснованного роста цен (вызванного истощением ПГХ на фоне роста доли относительно нестабильной зеленой энергетики) трейдеры были вынуждены закрывать свои позиции", - рассказал "РГ" Игорь Евсин, аналитик УК "Альфа-Капитал".

Таким образом, по словам эксперта, случился стандартный шорт-сквиз (быстрое повышение цены), который сначала задрал котировки, а потом их же и уронил. Есть вероятность, что текущий рост фьючерсов тоже частично носит спекулятивный характер, поскольку часть инвесторов могла переложиться в длинные позиции, желая сыграть на тренде.

Экономика Отрасли Нефть и газ Обзор рынков

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Минздрав РФ опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России
Эксперты раскрыли ключевые слова, выдающие телефонных мошенников
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить