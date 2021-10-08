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Рубрика: Экономика

Цены на билеты в кино поднялись до шестилетнего максимума

Текст: Евгения Думанская

Цена билета в кино на неделе с 30 сентября по 6 октября в среднем составила 304,8 рубля, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Более высоких цен не было с конца декабря 2015 года, если не считать показатели за апрель и май 2020 года, когда во время коронавирусных ограничений средняя стоимость билета доходила до 553,2 рубля. Поскольку кинотеатры были закрыты, как отмечает РБК, система могла отражать либо сведения о заранее сделанных продажах, либо единичные случаи работающих залов, либо восстановление показов в некоторых регионах в мае.

На минувшей кинонеделе в прокат вышел фильм "Веном-2", который в первую неделю собрал более 1,2 миллиарда рублей, а также продолжается показ фантастической картины "Дюна".

В среднем в 2020 году стоимость билетов в кино в среднем не превышала 280 рублей. Максимумы из года в год приходились на майские праздники. Предыдущий рекорд зафиксировали накануне новогодних праздников в 2015 году - стоимость билетов поднялась до 309,3 рубля.

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