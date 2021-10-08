Постановление главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 8 октября 2021 года № 3 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям"

Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Челябинской области расценивается как неблагополучная.

В сентябре отмечен рост заболеваемости COVID-19 на 30,8% в сравнении с августом текущего года. Интенсивность прироста заболеваемости возросла. Темп прироста за последнюю неделю составил 4,2% при увеличении охвата обследованием на COVID-19 населения до 388,8 на 100 тысяч населения. В настоящее время на территории области сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечено неравномерное распределение заболеваемости по территории области, 62,9% инфицированных приходится на 4 муниципальных образования: Челябинский, Магнитогорский, Миасский и Копейский городские округа.

В возрастной структуре преобладает взрослое население (88,9% от числа заболевших). Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный - среди лиц 30-49 лет (на 33,3%) и 50-64 лет (на 31,6%). При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста в возрастных группах 50-64 лет и 30-49 лет. Отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом. Так, среди заболевших лиц с неустановленным контактом 83% посещали магазины и торговые центры, 61% заболевших пользовались общественным транспортом.

Лица, работающие в сфере обслуживания населения и имеющие профессиональный контакт с значительным количеством граждан, подвержены высокому риску заболевания в силу особенностей профессиональной деятельности. Кроме того, в случае заболевания, они могут явиться источниками инфекции для значительного числа лиц.

В целях реализации Конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду и усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Челябинской области, в соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с изменениями от 03.02.2021 г.), санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500), постановляю:

1. Обеспечить с 11.10.2021г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше - выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Челябинской области:

1.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность всех форм собственности;

1.2. в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность;

1.3. в сфере обслуживания населения: торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе организациях по уходу за престарелыми,

жилищно-коммунального хозяйства;

в организациях, оказывающих гостиничные услуги,

бытовые услуги (в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные услуги),

услуги почтовой связи;

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

клиентских подразделениях финансовых организаций и организаций, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание;

организациях физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнесс-центрах (клубах), бассейнах, банях, саунах, соляриях, массажных и СПА-салонах,

театрах, кинотеатрах, концертных залах, музеях, выставочных залах, библиотеках, развлекательных и досуговых организациях;

детских досуговых игровых комнатах и помещениях, организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях по присмотру и уходу за детьми, детских развивающих центрах и иных подобных организациях для несовершеннолетних.

1.4. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

3. Первому заместителю Губернатора Челябинской области И.А.Гехт:

3.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

3.2. Оказать содействие медицинским организациям в проведении прививочной работы.

3.3. Организовать проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции.

4. Министру здравоохранения Челябинской области Ю.А. Семёнову:

4.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

4.2. В срок до 12.10.2021 утвердить план вакцинации против новой коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

4.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований к обеспечению безопасности иммунизации, в том числе при проведении прививок в организациях и на предприятиях прививочными бригадами.

4.4. Принять дополнительные меры по подготовке медицинских организаций к проведению вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции.

4.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции.

5. Главам муниципальных образований в Челябинской области:

5.1. обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

5.2. организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

5.3. организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

6. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям:

6.1. Организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления. В срок до 11.11.2021г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом; в срок до 11.12.2021 г.-вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с охватом в соответствии с планом;

6.2. Обеспечить наличие медицинского заключения (справки от медицинской организации) о наличии противопоказаний к проведению иммунизации (медицинском отводе от прививки) против новой коронавирусной инфекции у лиц, указанных в п.2 настоящего Постановления.

6.3. Оказать содействие медицинским организациям в проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции, в том числе силами прививочных бригад;

6.4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.И.Семёнов







