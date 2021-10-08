В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Челябинской области уже с понедельника, 11 октября, вводится обязательная вакцинация от коронавируса для всех категорий граждан, работа которых связана с массовым пребыванием людей. Соответствующее постановление подписал в пятницу главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

"В срок до 11 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, в срок до 11 декабря 2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Это касается образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и спорта, кредитных организаций, сферы услуг, транспорта, ЖКХ, соцзащиты и МФЦ, а также муниципальных и государственных служащих. Исключение может быть сделано лишь для имеющих официальный медотвод от прививок.

Новые меры вводятся в связи ухудшением эпидобстановки: по данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом выросла в Челябинской области более, чем на 30 процентов.

Ранее, напомним, стало известно о начале обязательной вакцинации взрослого населения, работающего в сферах обслуживания и образования Снежинска - закрытого города, где показатели заболеваемости в 2,3 раза превышают областные.